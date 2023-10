Inwoners Peer kunnen spelletjes uitlenen in nieuwe Spel-o-theek

In de bibliotheek van het BICC in Peer kan je voortaan ook gezelschapsspelletjes uitlenen. In ’t Poorthuis werd een gloednieuwe Spel-o-theek geopend.

“Gezelschapsspelen zijn duur en kinderen spelen er soms niet lang mee”, vertelt schepen Steven Broeckx. “Bovendien zijn er zo veel spelletjes, dat je als ouder vaak niet weet waar je moet beginnen. Daarom starten we met deze Spel-o theek. Zo kan je een spel eerst uitproberen, zonder het meteen te moeten aankopen.”

In de jeugdafdeling van de bib ontdek je spelletjes voor alle leeftijden: kinderen, jongeren én volwassenen. Daarnaast is er ook een educatief aanbod voor scholen en professionelen. Perenaar en spelontwerper Jason St. Just is de trotse peter van het project.

Leen een spelletje zoals je een boek leent

"Een gezelschapsspel uitlenen is heel eenvoudig. Ben je lid van de bib, dan kan je twee spelletjes per gezin uitlenen, aan dezelfde voorwaarden als het uitlenen van de andere materialen in de bibliotheek", aldus Broeckx.

Je vindt een overzicht van de spelletjes via peer.bibliotheek.be.