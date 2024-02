Zus van metaaldetectorist die doodgeschoten werd door jager reageert voor het eerst

De merknaam Open VLD lijkt al zijn waarde verloren te hebben bij de liberale burgemeesters in Limburg. Van de elf huidige burgemeesters in onze provincie trekken er maar twee onder de vlag van Open VLD naar de gemeenteraadsverkiezingen. Alle anderen kiezen voor een alternatief dat geen link heeft met de nationale partij. Lokale lijsten zijn op zich niets nieuws en enkel N-VA en CD&V kiezen nog resoluut voor hun nationaal etiket. Maar uit een rondvraag van TV Limburg blijkt dat de liberale kandidaten vaak een goede reden hebben om niet op te komen onder de naam Open VLD. De negatieve uitstraling van de partij in Brussel kunnen we in onze gemeente missen als kiespijn, klinkt het. De Maaseikse burgemeester Johan Tollenaere is de laatste in de rij die de naam Open VLD overboord gooit onder het motto Het Bosbessenplein is de Wetstraat niet.