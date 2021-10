Jago Geerts opnieuw tweede: “Misschien heb ik hier wel een GP-winst laten liggen”

door Margo Ombelets

Jago Geerts is tweede geworden in de 15de Grote Prijs motorcross in Italië. Geerts werd 2de en 6de in de MX2-klasse. In zijn tweede reeks maakte hij een slechte start waardoor hij op de laatste plaats terecht kwam. Geerts kon zich nog opwerken naar de 6de plaats. In de eindstand moet hij enkel zijn ploegmaat Maxime Renaud laten voorgaan.

Geerts reageert tevreden, maar ook een beetje teleurgesteld. “Ik was te hevig, en heb die start in de tweede reeks verpest. Ik heb hier misschien wel een GP-winst laten liggen,” aldus Jago Geerts. Maar hij blijft wel vastberaden. “Deze week heb ik nog één kans. En ik kijk wel uit naar zondag, het parcours ligt me. Goed rusten en dan alles geven dan.”