Jasper Philipsen wint Milaan-Sanremo na monumentale sprint

Komende zondag valt het doek over de reguliere competitie in hoogste klasse van het voetbal. Voor Racing Genk is het erop of eronder in en tegen Westerlo. Het team van Wouter Vrancken heeft zijn lot zelf in handen, maar mist opnieuw wat personeel. Luca Oyen staat een lange revalidatie te wachten en ook Yira Sor ontbreekt naast Fadera. Toch is Wouter Vrancken optimistisch na de verdiende zege tegen Standard van vorige zondag.