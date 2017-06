Jazzpianist Michel Bisceglia staat al 20 jaar op de planken

Wat als je muziekgenres onder elkaar mixt net als cocktailingrediënten? Dat is de vraag die muzikant Alano Gruarin zich stelde. Hij selecteerde meer dan 30 Limburgse muzikanten met een verschillende muziekachtergrond en plaatst die nu in nieuwe formaties op een podium. Het resultaat lokt alvast heel wat mensen naar de muziekavonden in cocktailbar Rootsbar in Genk.