Jogger neergestoken in Riemst

De politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst is op zoek naar een man die gisterenavond een jogger heeft neergestoken. Het slachtoffer liep enkele steekwonden op, maar is niet in levensgevaar. De dader vluchtte weg op een bromfiets en wordt nu opgespoord. De politie doet een oproep naar getuigen.

Het slachtoffer is een man van 52. Hij was aan het joggen op de Emaelerweg in Zussen in Riemst. Hij kon vluchten en de politie verwittigen. De dader vluchtte weg op een bromfiets en wordt momenteel opgespoord.

De precieze omstandigheden van de steekpartij zijn nog niet duidelijk en daarom is de politie op zoek naar getuigen. De verdachte is een Nederlandstalige man tussen 18 en 30 jaar oud met een geschatte lengte van 1m80.

Was u getuige van de feiten of heeft u meer informatie? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het nummer 101.