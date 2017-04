Johan Vansummeren wordt adviseur van Azerbeidjaanse wielerformatie

Kickrs.net en STVV hebben samen beslist om de crowdfunding-campagne voor haar speler Kynigopoulos stop te zetten. Kickrs.net begon bijna twee jaar geleden aan de crowdfunding, maar de FIFA sprak zich negatief uit over de actie waardoor ze nooit effectief kon doorgaan. Aanvankelijk werd gedacht de uitspraak in beroep af te wachten. Maar omdat één jaar na uitspraak er nog steeds geen motivering door de FIFA werd verzonden (en bijgevolg er ook nog geen beroep kon worden aangetekend), werd beslist het initiatief af te blazen. Kickrs.net verstuurde reeds naar alle investeerders een mail om de terugbetaling te regelen. De Crowdfunding-campagne werd vorig jaar georganiseerd om de Griekse speler Panagiotis Kynigopoulos een tweejarig contract aan te bieden ter lancering van zijn spelersloopbaan. Fans konden toen via Kickers.net investeren in de speler, maar dat mag niet volgens de FIFA.