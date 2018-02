Jonas De Roeck:"Rest houdt geen rekening met STVV"

In het voetbal speelt Racing Genk morgenavond al. Dan ontvangt het Antwerp. Als Genk de drie punten thuis kan houden geeft het een rechtstreekse concurrent een fameuze tik in het klassement. Genk moet het wel doen zonder Danny Vukovic, hij is geblesseerd. Genk zal geduldig moeten zijn tegen het stugge Antwerp. Maar het publiek is terug en dat moet opnieuw een surplus geven.