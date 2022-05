Beer Byara uit het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vindt een nieuwe thuis in de Five Sisters Zoo in Schotland. Als welpje werd Byara gevonden in een bos in Rusland en werd groot gebracht bij mensen thuis. De beer was te tam en belandde zo in Oudsbergen waar ze een jaar lang verzorgd werd. De overplaatsing naar Schotland liep niet van een leien dakje, want door de Brexit moesten er heel wat papieren inorde gemaakt worden. Maar eind goed al goed. Byara heeft het er al meteen naar haar zin.