Joran Vliegen grijpt naast dubbeltitel op Wimbledon

door Tom Kums

Op Wimbledon is Joran Vliegen er niet in geslaagd om de finale te winnen in het gemengd dubbel. De Maaseikenaar verloor met zijn Chinese partner Xu nipt in drie sets van het duo Pavic/Kitsjenok.

Voor Joran Vliegen is het al de derde grandslamfinale op een jaar tijd. Vorig jaar verloor hij de finale van het gemengd dubbel op Roland Garros en ook dit jaar kwam hij met Sander Gillé net tekort in de finale in Parijs. Het verhaal van Vliegen en Xu is opmerkelijk. Ze schreven zich maar een half uur voor de deadline samen in en hadden nog nooit samen gespeeld. Toch schopten ze het dus tot in de finale van Wimbledon. Een knappe prestatie van de Maaseikenaar.