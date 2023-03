Assisenhof stelt jury samen voor het proces tegen Maasmechelse Carollo

door Yarne Puts

In Tongeren is de jury samengesteld voor het assisenproces in de zaak van de moord op de Maasmechelse Massimo De Luca. De 51-jarige Andreo Carollo staat er terecht voor de moord op de jonge rapper. In de zomer van 2020 zou hij twee messteken hebben toegebracht toen het slachtoffer aan zijn appartement was. Uit een honderdtal mensen worden twaalf mannen en vrouwen geloot die zullen moeten oordelen over de schuld van Carollo. De advocaten van de burgerlijke partijen willen voorlopig weinig kwijt over het proces.