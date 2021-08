Kampeervlotten in Dilsen-Stokkem weer open na waterramp

Pelt pakt de draad weer op voor de heraanleg van het Marktplein in Neerpelt. In 2016 lag er al een ontwerp op tafel, maar het project werd toen tijdelijk stilgelegd om de organisatie van de fusie prioriteit te geven. Intussen werd een nieuw concept uitgetekend, met oog voor meer groen. Het nieuwe ontwerp is het resultaat van de krachtlijnen uit het eerdere voortraject en van nieuwe inzichten uit meer recente participatietrajecten zoals Peltorama, Kindvriendelijke gemeente en het gemeentelijk Klimaatactieplan. “Het Marktplein wordt een plein waar Peltenaren elkaar kunnen ontmoeten in een aangename omgeving, waar de zaterdagmarkt mensen blijft samenbrengen en waar evenementen een plaats kunnen vinden”, vertelt burgemeester Frank Smeets (CD&V). Het nieuwe Marktplein heeft aandacht voor de toegankelijkheid voor personen met een beperking en er zal ook extra plek zijn voor kinderen. “Daarnaast maken we plaats voor de zwakke weggebruikers, om zo de Peltenaar aan te moedigen zich vaker met de fiets of te voet te verplaatsen”, aldus burgemeester Smeets. Meer groen en minder verharding Ook wil de gemeente werk maken van een meer klimaatvriendelijk plein. “Een Marktplein met meer groen en minder verharding draagt bij tot een gezonde en aangename leefomgeving; het vermindert zowel hitte- als wateroverlast”, vertelt Smeets. Het aantal parkeerplaatsen op het Marktplein wordt teruggeschroefd van 116 naar 54. Daarnaast werd de parkeerkelder uit het oorspronkelijke plan geschrapt in het nieuwe concept. “Een parkeerbehoeftestudie toont aan dat er in Neerpelt-Centrum voldoende parkeerplaatsen zijn. Bovendien had de parkeerkelder een enorm hoog kostenplaatje.” Feedbacksessies Ook de Peltenaren mogen hun mening geven over de plannen voor het marktplein. De gemeente organiseert twee feedbacksessies waarin het schetsontwerp wordt toegelicht en er achteraf feedback wordt verzameld bij de deelnemers. Op dinsdagavond 24 augustus vindt de feedbacksessie online plaats. Op woensdagavond 1 september volgt er dan nog een ‘live’ sessie in het cafetaria van het BinnenHOF. Je kan alle info terugvinden op www.participelt.be/marktplein. Later volgt meer in het TVL Nieuws.