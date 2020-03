Kampse rapper Dirrty D rekent af met zijn demonen in nieuwe videoclip

Er is niks mis met sexting, behalve als het in verkeerde handen valt. Dan is de schade niet te overzien. Dat is de boodschap van French Kissing Tooth Fairy, de nieuwe film van de Hasseltse regisseur Aline Boyen. Sexting is het delen van seksueel getinte foto's of video's van zichzelf via de smartphone. Het hoort bij de seksuele ontwikkeling van jongeren. Ook volwassenen doen het trouwens. Maar als de beelden viraal gaan, kunnen ze voor een blijvend litteken zorgen. De film ging gisteren in première in Hasselt en werd gevolgd door een emotioneel debat.