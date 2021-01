- De super besmettelijke Engelse variant van het coronavirus duikt op in Limburg. Het virus is vastgesteld bij drie Zonhovense patiënten in het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden.- Gouverneur Lantmeeters waarschuwt dat het opduiken van de Engelse coronavariant een domper kan zijn op de vaccinatiestrategie. De gouverneur waarschuwt sowieso voor misplaatst optimisme. We zullen pas na de zomer gevaccineerd zijn en niet al in juni, zegt hij.- Waar moet u zich straks aanbieden voor het coronavaccin. We hebben de nieuwe locaties van de vaccinatiecentra in Limburg. - Steeds meer zorgverleners zoeken ander werk omdat ze de hoge druk door de coronacrisis niet meer aan kunnen.