Karel Geraerts wordt nieuwe trainer van Schalke 04

Job done voor de Belgische vicekampioen uit bij Cukaricki. En dus tevreden gezichten na de wedstrijd. Niet in het minst bij Hendrik Van Crombrugge die een uitstekende wedstrijd speelde en klaar staat om Vandevoordt indien nodig te vervangen. Door het gelijkspel in Fiorentina-Ferencvaros komt Genk nu samen met de Hongaren aan de leiding in groep F.