Kempische Steenweg twee uur vroeger dan gepland weer open

In Maaseik is gisterenavond een man overleden na een zwaar verkeersongeval. Twee andere inzittenden raakten levensgevaarlijk gewond. Op vier weken tijd lietel al vijf mensen het leven bij een verkeersongeval in Maaseik. Omdat de slachtoffers telkens met hun wagen tegen een boom belandden gaan er steeds meer stemmen op om de bomen langs de drukke wegen in Maaseik te laten kappen. Burgemeester Johan Tollenaere is niet meteen gewonnen voor deze aanpak, maar laat het scenario wel onderzoeken.