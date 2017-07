Kenny Steppe en talent van AS Monaco tekenen bij STVV

STVV heeft zich op twee posities versterkt. Joris Mallet, een 18-jarige offensieve middenvelder komt over van AS Monaco. En doelman Kenny Steppe zou eerstdaags ook een contract op Stayen tekenen.

Mallet kreeg bij AS Monaco geen profcontract aangeboden, en was op zoek naar een nieuwe club. Het afgelopen seizoen deed hij in vier duels in de UEFA Youth League mee, met Bayer Leverkusen en CSKA Moskou als tegenstanders. In mei was er sprake van een overgang naar Lille OSC, maar dat verhaal ging uiteindelijk niet door. FC Twente toonde ook belangstelling, maar Mallet kiest dus voor STVV, waar een tweejarig contract voor hem klaar ligt, met een optie voor twee bijkomende seizoenen.



En Lucas Pirard krijgt niet Yannick Thoelen maar wel Kenny Steppe als nieuwe concurrent. De 28-jarige doelman komt over van Zulte Waregem, waar hij in de weegschaal lag met Sammy Bossut en Louis Bostyn. De 28-jarige Antwerpenaar speelde eerder bij Beerschot en Heerenveen. Daarna volgden twee seizoenen bij Waasland-Beveren. In zijn tweede seizoen bij Zulte Waregem stond hij in negentien competitiewedstrijden onder de lat. Steppe zou eerstdaags een driejarig contract tekenen bij de Kanaries.