- De gangsters die vannacht bankautomaten opbliezen in Lommel en in Lummen spraken met een Nederlands accent. Dat bevestigen getuigen van de plofkraken aan onze redactie. - Als we Limburg moeten afschaffen, kunnen we net zo goed Vlaanderen afschaffen. Dat zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in een gesprek met onze redactie. N-VA-kopstuk Steven Vandeput meent dat CD&V onrust zaait. - Duizenden privétuinen en tientallen Limburgse scholen zijn nog steeds ingekleurd als jachtgebied. In Limburg is het afgelopen jaar het minst geschrapt uit de jachtkaart. - En in Alden Biesen in Bilzen wordt op dit moment Hotel Rentmeesterij geopend. Het gaat om een investering van 15 miljoen euro die het toerisme in Zuid-Limburg en de lokale economie in Bilzen een boost moet geven.