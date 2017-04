Kickrs en STVV betalen investeerders terug

"Voetbal leeft niet in Hasselt. En dus zou een fusie tussen Genk en Hasselt voetbalclub Racing Genk geen extra supporters opleveren." Dat is één van de conclusies van sporteconoom Trudo Dejonghe. Voor de kleinere sporten zou een fusie wel voordelen opleveren. Bijvoorbeeld als ze zich zouden groeperen als omnisportclub Limburg United: één club voor Limburg met verschillende sporttakken. Deel 5 in onze reeks "Wat als Hasselt en Genk zouden fuseren?".