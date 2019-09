Elise Mertens is vanmiddag gehuldigd op het stadhuis van Hamont-Achel na haar overwinning in het dubbelspel op de US Open. Mertens is maar een paar dagen in Noord-Limburg, want vrijdag vertrekt ze al weer richting Azië, waar ze zich nog wil kwalificeren voor de B-masters in het enkelspel. Maar in haar drukke agenda maakte ze graag even tijd voor het Hamontse stadsbestuur.