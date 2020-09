Kim Clijsters verliest in eerste ronde op US Open

TVL Sportcafé is terug. Niels komt vanavond uiteraard terug op de topper Racing Genk-Club Brugge met Peter Croonen. Analist is Thomas Buffel. En Marc Wauters komt langs. Met de ploegleider van Lotto-Soudal hebben we het over de Ronde van Frankrijk. Ook in het Moment wielrennen. Ludo Daems was 10 jaar lang de man achter de Profronde van Lommel, maar het natourcriterium in Lommel zette er vier jaar geleden een punt achter. En dus kijkt Daems toch met pijn in het hart naar de Tour