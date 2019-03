Kinderen in Tuilt dragen verschillende kousen op Wereld Downsyndroomdag

Too Good To Go, de app tegen voedselverspilling verwelkomt Genk. Na Hasselt is Genk de tweede stad in Limburg die samenwerkt met de app. Zaakvoerders kunnen met de app hun eten verkopen voor het de vuilbak ingaat. De klanten krijgen hun maaltijd dan ook goedkoper. De consument plaatst een bestelling bij een van de vele handelaars in de regio en haalt zijn portie tegen sluitingstijd op, mét eigen verpakking. Een simpele, milieubewuste manier van werken voor beide partijen. Het aanbodHet prille aanbod in Genk bevat ondermeer de overschotten van Bij den bakker, de juice en smoothie bar BoostBar en de lokale Proxy Delhaize op het stadsplein. Je kan ook een portie redden bij het steengrill restaurant 36dubbel0. De problematiek van voedselverspilling Wereldwijd gaat maar liefst een derde van het geproduceerde voedsel verloren. Dat is 1.3 miljard ton per jaar. Rekening houdend met de gehele keten van productie tot consumptie, verspillen we gemiddeld 345kg voedsel per inwoner in België. Al dat geproduceerde eten kost natuurlijk ook water, energie en grondstoffen. Too Good To Go in cijfers Sinds de lancering van de app in België op 1 maart 2018, zijn er 350.000 mensen ingeschreven die terecht kunnen bij 1.418 partners en ondertussen bijna 250.000 maaltijden hebben gered.