En afsluiten doen we in Diepenbeek waar 6000 mensen vandaag feesten op een uitverkochte editie van Boer Zoekt Bier. Dat is een festival waarbij boeren centraal staan. Zo is er zelfs een tractorparking voorzien. Door het kwakkelweer en de regen vindt het feestje toepasselijk plaats in de modder. Maar daar hebben de festivalgangers alles behalve last van.