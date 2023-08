King Gizzard & The Lizard Wizard zorgen voor laatste hoogtepunt op PP 2023

Ook gisterenavond was de vermoeidheid al te merken bij sommige festivalgangers. Maar de meesten hadden nog genoeg energie over om het festival feestelijk af te sluiten. Headliner The Killers en een knallende vuurwerkshow zorgden voor de apotheose van opnieuw een geslaagde editie van Pukkelpop. Even daarvoor was het nog aan de heren van Balthazar om de afwezige Florence and The Machine te doen vergeten aan de Main Stage. En dat bleek een moeilijke opdracht te zijn.