- Tessenderlo en Ham zetten officieel het licht op groen voor een fusie. We gaan live naar beide gemeenten. Vanavond is er een groot fusiefeest waar de nieuwe naam bekendgemaakt wordt.- KS Vriendenkring gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank dat de oud-mijnwerkers wel degelijk belastingen moeten betalen op achterstallige pensioensupplementen.- Het assisenproces over de martelmoord nadert zijn ontknoping. Het hof heeft voor alle juryleden hotelkamers geboekt omdat de beraadslaging mogelijk lang kan duren.- We krijgen ook dit jaar geen witte kerst. De kans op een sneeuwtapijt met kerstmis wordt alsmaar kleiner door de klimaatverandering.- En de nieuwe voorzitters van Sporting Hasselt zijn te gast in TVL Sportcafé. Niels praat met Rik Verheye en Sam Kerkhofs over de Spor.