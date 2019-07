Kleinste rotonde van Vlaanderen wordt iets groter

Het drukste punt van de Noord-Zuid van Hasselt naar Eindhoven is de carpoolparking in Houthalen. Daar passeren in beide richtingen zo'n 45.000 voertuigen. Dat blijkt uit een groot mobiliteitsonderzoek, dat, samen met een ambitienota, is voorgesteld door gouverneur Reynders en De Werkvennootschap Noord-Zuid. In afwachting van de definitieve aanleg zijn 15 voorlopige maatregelen uitgewerkt. Eén ervan is een fietsbus, een andere is de fietssnelweg, om zoveel mogelijk auto's van de weg te halen. Eind volgend jaar wil De Werkvennootschap met een voorstel voor de Noord-Zuid naar de Vlaamse regering stappen.