De zware vechtpartij in Lanaken afgelopen vrijdag waarbij vier gewonden vielen, was een reactie op een eerdere confrontatie. Dat bevestigt de politiezone Lanaken Maasmechelen nadat TV Limburg vanmiddag exclusief beelden van die eerdere vechtpartij uitzond. Onze redactie kon de hand leggen op een filmpje waarin te zien is hoe een jongere wordt aangevallen door drie andere jongeren. Deze vechtpartij is de oorzaak van de grote schermutseling waarbij even later een jongere werd neergestoken met een schroevendraaier. Een andere jongere werd op zijn hoofd geslagen met een stoeptegel. De onderzoeksrechter in Tongeren heeft onze beelden in beslag genomen in het kader van het gerechtelijk onderzoek. TV Limburg geeft de bron van de video niet prijs. Ik wil u waarschuwen voor heftige beelden.