Koopzondagen tijdens eindejaarsperiode blijven veel volk trekken

De laattijdige betaling van facturen kost het Limburgse bedrijfsleven jaarlijks 700 miljoen euro. Dat staat, volgens Unizo Limburg, gelijk aan 1400 jobs die verloren gaan. Vooral de Vlaamse overheid is een slechte betaler. Limburg is de op één na zwakste provincie in Vlaanderen, als het gaat over het niet of te laat betalen van facturen.