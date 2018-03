RC Genk wil contractverlenging Siebe Schrijvers

Noliko Maaseik is aangekomen in Novosibirsk voor de terugmatch in de play off 12 van de Champions League. De Maaseikenaren hebben de trip van bijna 6.000 km gemaakt na een reis van 14 uur. Morgen hebben ze genoeg aan twee sets om bij de zes beste van Europa te horen. Een verslag van onze man in Siberië: Tom Kums.