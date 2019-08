Kringwinkel geeft tweede leven aan afvalberg Pukkelpop

Het was een speciale dag voor Bocholtenaar Tim Bouts. Bouts is zoölogisch directeur in dierentuin Pairi Daiza in de buurt van Bergen en mocht de geboorte melden van twee kleine panda's. Een pandatweeling is niet uitzonderlijk, maar komt toch niet zo vaak voor. Dit nieuws gaat dan ook de wereld rond. Bouts maakte de geboorte van nabij mee. Voor hem was het een complete verrassing dat er na de eerste plots nog een tweede babypanda te voorschijn kwam.