Media en Cultuur Krokusfestival verwacht 12.000 bezoekers

Het cultuurcentrum van Hasselt staat vanaf morgen weer helemaal in het teken van het jeugdtheater. Een week lang spelen gezelschappen van over de hele wereld voorstellingen voor baby's vanaf drie maanden oud tot tieners. 12.000 bezoekers verwachten ze in Hasselt. Een aantal waar ze makkelijk aan raken, veel voorstellingen zijn al uitverkocht. Want het krokusfestival heeft jeugdtheater in Vlaanderen op de kaart gezet.