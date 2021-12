Kroningsgeveltuintjes brengen sfeer in Tongeren

In aanloop naar de Kroningsfeesten in Tongeren in 2023 wil de stad sfeer in de straat brengen. Tongeren biedt zijn inwoners daarom de mogelijkheid om gratis kroningsgeveltuinen aan te leggen. Geïnteresseerden kunnen rekenen op ondersteuning bij zowel het ontwerp als de aanleg van de tuinen.

Reeds in 2019 zijn de Tongenaren begonnen met de voorbereiding van de 19de Kroningsfeesten. 3.000 Tongenaren zullen tijdens de Kroningsweek van 2 tot 9 juli 2023 viermaal een Kroningsprocessie vormen en evenveel keren een avondspel opvoeren op een groot podium op de Grote Markt van Tongeren.