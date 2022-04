Kunstenaar Tom Herck exposeert in Kasteel van Ordingen

De 19-jarige harpiste Evelien Vaneysendeyk uit Tessenderlo is één van de 5 finalisten van de wedstrijd Young Belgian Talent. De wedstrijd gaat eens in de drie jaar door en gaat op zoek naar jong muzikaal talent uit België. Vaneysendeyk studeert in Noorwegen en is nu enkele dagen terug in het land. Ze vindt het geweldig om in de finale te staan. De winnaar wordt in november bekend gemaakt.