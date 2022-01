Kunstenares DOiNK verbergt vijf gedichten in Zonhovense natuur

In Cultuurcentrum De Adelberg in Lommel loopt momenteel de tentoonstelling ‘Bits & Sods’: een greep uit het boeiende en intrigerende werk van kunstenaar Elise Eeraerts. Elise Eeraerts maakt monumentale, abstracte sculpturen en doet ingrepen in de publieke ruimte die vaak een fysieke impact hebben. Vaak vormen de kunstwerken een geheel via onderlinge verbanden en herhalingen. In het Lommelse stadscentrum creëerde ze het werk Groene Parels: installaties waar zand, groen, verleden en toekomst met elkaar gelinkt zijn en een verbinding vormen tussen Burgemeesterspark en Prinses Astridpark. Naast monumentaal werk bevat het oeuvre van Elise ook kleine objecten met heel specifieke geometrische vormen en videowerk. “De realiteit is niet zo voor de hand liggend voor mij”, vertelt Eeraerts. “Je kijkt naar een ruimte, ziet objecten en mensen en doordat je al een bepaalde tijd leeft, is alles evident geworden. Die evidentie stel ik in vraag – als persoon, maar nog meer in mijn werk. Door zelf met materie, volume, objecten en situaties bezig te zijn, kan ik zoeken naar wat de dingen zijn, hoe ze in elkaar zitten. Er zijn een aantal zaken die me fascineren, massa bijvoorbeeld. Die kun je niet echt waarnemen: je ziet oppervlaktes en misleid kun je denken dat iets een massa is zonder dat het dat is. Het feit dat iets zou kunnen zijn wat het niet is, dat moment van denken, is iets waarmee ik mensen graag confronteer.” De tentoonstelling ‘Bits & Sods’ loopt nog tot en met zondag 27 februari.