Kunstgalerij SAGA brengt schilder en fotograaf samen voor duo tentoonstelling: "Inspirerend en versterkend"

Pukkelpop dropt 43 nieuwe namen. Onder andere de Breese ISE, de jonglerende clowns van Clown Core en High hi zakken nog af naar de festivalweide in Kiewit. De Jeugd van Tegenwoordig, USED, JADE en Kneecap schrijven we alvast in hoofdletters in onze agenda, samen met deze andere straffe artiesten. Altijd de leukste thuis, Clown Core, twee clowns die jongleren met jazz, metal en circuschaos; DJ Gigola verleidt met spannende genrefluïde sets; Hamdi mixt dubstep, UKG en grime tot een sonische uppercut. De Amerikaanse Isabel LaRosa vertaalt tienerdrama en hartzeer in hits voor Gen Z. Ook digitaal spot-on: ISE. In 2023 de eerste headliner van het virtuele podium E>rena, in 2025 staat ze opnieuw op Pukkelpop. Ook intens en eigenzinnig: KARATE, het powertrio uit Boston dat emo-jazz en post-rock genadeloos laat clashen. Vrijdag wordt het nog beter dankzij Balu Brigada, Bartees Strange, Bby, Been Stellar, Chloe Slater, High Hi, Narciss, Nieve Ella, So Good en The Linda Lindas. Zaterdag 16 augustus Taal blijft de muzikale trampoline van De Jeugd Van Tegenwoordig -zij vieren trouwens hun 20-jarig jubileum- en ook multi-instrumentalist Elderbrook dropt brains in zijn beats, voor het promoten van de Ierse taal werd Belfast hip-hop trio Kneecap aangeduid. Verder, Ronnie Flex & The Fam, vaste waarde in de Nederlandse pop- en hiphopscene; Simula, duistere drum & bass vol jungle, jump-up en rauwe soundsystemvibes en de jonge Amerikaanse singersongwriter SOFIA ISELLA brengt pop noir met rafelranden. Ook fijn op zaterdag: Being Dead, Ditz, Don West, Effy, SWIM, The Chisel, Upchuck en Zinadelphia. Zondag 17 augustus Op de slotdag kan je naar JADE, ex-Little Mix en BRIT-Awardwinnares voor beste Pop Act 2025, een indrukwekkende liveshow van drum-’n-bassheld USED en August Burns Red, zwaargewichten in de moderne metalcore. Girls Don’t Sync brengt een mix van UK garage en house en Luvcat spint mysterie aan romantiek en gitaren. Counterparts, Diffrent, Good Kid, LA LOM, Lézard, Maruja, sim0ne en The Joy zijn er ook bij op zondag. TicketinfoVrijdag- en combitickets zijn helemaal uitverkocht. Voor zaterdag vliegen de allerlaatste tickets over de toonbank, voor zondag zijn er nog tickets.