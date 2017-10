Lanaken kiest voor opmerkelijke straatnaamwijziging

- In Opglabbeek raakt een vrouw zwaar gewond bij een schietpartij. De dader probeert eerst zijn eigen huis in brand te steken en slaat op de vlucht met een scootmobiel. We hebben een gesprek met de uitbater van de frituur waar de man zich verschanst had. - Natuurpunt koopt een stuk industriegrond op het Kristalpark in Lommel om zeldzame spinnen te beschermen. Met deze deal kan de rest van het industrieterrein ontwikkeld worden maar er is ook kritiek omdat een stuk industrieterrein opgeofferd wordt - In Houthalen beslissen de kinderen mee over de ruimtelijke ordening. Leerlingen trokken vandaag met een smartphone de straat op om goede en slechte punten te inventariseren in Houthalen-Oost - In Kortessem gaan buren voortaan zorg dragen voor bejaarde inwoners. - En Racing Genk pakt 6 op 6 tegen Anderlecht en Club Brugge. De ploeg van Albert Stuyvenberg staat daarmee op 1 punt van de top 6.