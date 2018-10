Het parket is de verdachte financiële transacties op het spoor gekomen via tientallen bankrekeningen in een Genkse bank. Makelaars, waaronder Veljkovic, zouden die constructies hebben opgezet om commissies achter te houden voor de staat. Enkele van die constructies zouden volgens het parket door Veljkovic opgezet zijn in samenspraak met voetbalclubs uit de Belgische eerste klasse, waaronder Racing Genk. Toch werd er bij KRC nog niemand verhoord of opgepakt. Dario D'Arpino volgt voor ons de zaak op de voet in Brussel.