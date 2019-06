Deze middag is rond 13u het levenloze lichaam van een man gevonden in de Diestersteenweg te Kermt (Hasselt). Het lichaam lag in het struikgewas langs de parking van supermarktketen Lidl.

De politie en hulpdiensten zijn nu ter plaatse. De parking werd ontruimd voor verder onderzoek.

Later volgt meer in het TVL Nieuws.