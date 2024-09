Liam Everts:"Ik wil wereldtitel in MX2, daarvoor werk ik elke dag zo hard"

En dan hebben we ook nog sport voor u. STVV heeft gisteren 1-1 gelijk gespeeld op het veld van Kortrijk. Al het derde gelijkspel dit seizoen, en dat terwijl de Kanaries hunkeren naar een eerste overwinning. Trainer Christian Lattanzio ziet vooruitgang in het spel, maar of dat genoeg is om zijn vel te redden is nog niet duidelijk.