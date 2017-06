Limburg.net stopt met ophaling taxus voor geneesmiddel tegen kanker

- Het gelijkekansencentrum Unia stelt een onderzoek in naar mogelijke discriminatie of racisme bij de Eigen Volk Eerst aanwervingspolitiek van een Beringse eigenaar - De auditeur bij de Raad Van State geeft een negatief advies voor de uitbreiding van transportbedrijf Essers in het Essersbos - In de gevangenis van Hasselt is beroering ontstaan over de dood van een gedetineerde. Het parket Limburg stelt een onderzoek in naar het overlijden - En Limburg.net stopt met de ophaling van taxus voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker