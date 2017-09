Limburger Marc Hoogsteyns leidt videojournalisten op voor Burundi

In Borgloon heeft stroopstoker Raf Bleus zijn laatste ambachtelijke Loonse stroop vervaardigd. Hij verhuist van de stoomstroopfabriek naar Wellen. Tijdelijk, als het van het stadsbestuur van Borgloon afhangt. De restauratie van de historische stoomstroopfabriek is in februari gestart en zit op schema. Het is een dure grap en de stad Borgloon moet bijna 4 miljoen euro zelf ophoesten.