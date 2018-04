Limburgers in Dubai

In heel wat Limburgse tuinen werden er naar hartenlust paaseieren geraapt, maar de origineelste paaseierenraap vond misschien wel in de Landcommanderij van Alden Biesen in Bilzen plaats. Tientallen kinderen gingen er in het donker op eitjesjacht. Een probleem was de duisternis zeker niet, alle eitjes waren kleurrijk verlicht.