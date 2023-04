Limburgers schitteren voor Koningin Mathilde op Koninklijk Paleis

Na 70 jaar is het voorbij voor schoenenwinkel Marcus in Hasselt. Zaakvoerder Gert Hardy stopt ermee nu zijn vader enkele weken is overleden. Er was al langer sprake om de schoenenwinkel in de Hasseltse Kapelstraat te sluiten, maar nu is het dus definitief en start de uitverkoop. Een verlies voor de Hasseltse binnenstad.