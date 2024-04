Limburgs ondernemersvertrouwen hinkt op twee benen

Opvallende bezoekers op de jobbeurs van VDAB-Limburg: heel wat Waalse werkzoekenden kwamen zich informeren over werk in onze provincie. Alles samen schreven 2700 werkzoekenden zich in. Naast de tientallen infostanden waren er ook een aantal workshops. De bezoekers konden er zo op een interactieve manier achter komen of bijvoorbeeld werken in de bouw of horeca iets voor hen is.