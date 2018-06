In het vijfde deel van onze reeks over Alden Biesen hebben we het over de vele evenementen die plaatsvinden op het domein. Denk maar aan het Schots Weekend, het Internationale Vertelfestival of het Sintpaleis. Het aanbod aan culturele en toeristische evenementen is, in en rond de historische site, de voorbije jaren dan ook sterk toegenomen. Net zoals het aantal bezoekers.