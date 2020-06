Limburgse start-up BioStrand haalt 2 miljoen euro op

De Limburgse start-up BioStrand heeft 2 miljoen euro opgehaald bij K&E, het investeringsfonds van Koen Quaghebeur en Els Paesmans, de oprichters van het gewasbeschermingsbedrijf Globachem. Cegeka-topman Stijn Bijnens zal in de Raad van Bestuur van de start-up zetelen. Biostrand gebruikt de investering om zijn revolutionaire technologie voor genetische data-analyse te commercialiseren. De technologie zal innovaties in precisiegeneeskunde, biotechnologie en landbouw stimuleren.

BioStrand, opgericht in februari 2019, is het geesteskind van serie-ondernemer dr. Dirk Van Hyfte. Van Hyfte verkocht in 2011 het bedrijf i.Know en zijn technologie om grote hoeveelheden ongestructureerde data toegankelijk te maken aan de Amerikaanse dataplatform-bouwer InterSystems. De voorbije 7 jaar ontwikkelde hij samen met zijn echtgenote dr. Ingrid Brands technologie om genetische overeenkomsten en variaties te detecteren. Ook de zonen Arnout en Ewald Van Hyfte spelen een actieve rol in het bedrijf.

"We voelen ons trots dat we deze financieringsronde van 2 miljoen euro hebben afgerond. Tegelijkertijd blijven we bescheiden. Het stelt ons in staat om ons ontwikkelingsteam verder uit te bouwen en deze zomer onze oplossingen op te schalen naar industriële producten. Zo voeren we momenteel een reeks bètatests uit samen met verschillende universiteiten en onderzoekafdelingen. Onze technologie kan voor een revolutie zorgen in het genetisch onderzoek van R&D-afdelingen bij farmaceutische, biotechnologische, diagnostische, agrochemische en voedingstechnologische bedrijven."

Life sciences en biotech

De focus op de familiewaarden en de agrochemische toepassingsmogelijkheden van BioStrand’s technologie trokken de aandacht van de oprichters van Globachem. Koen Quaghebeur en Els Paesmans zullen naast de investering een actieve rol spelen om BioStrand te helpen zijn ambitieuze doelen te bereiken. Ze sturen onder andere mee de commerciële strategieën, vooral in de life sciences en de markt van gewasbescherming.



"We waren al geruime tijd op zoek naar een baanbrekende technologie in het bio-wetenschappelijke domein. BioStrand is alles waar we naar op zoek waren: een boeiend technologieconcept, een bekwaam team met een sterke strategie en een werkconcept dat we momenteel testen in onze eigen R&D-afdeling."

"Als investeerders kijken we altijd hoe commercieel haalbaar een opportuniteit is. Daarnaast zijn er ook meer idealistische redenen voor onze inzet: de samenleving zal veel baat halen uit het gebruik van baanbrekende oplossingen zoals die van BioStrand. De technologie maakt genetisch onderzoek veel effectiever en minder complex," aldus Koen Quagebeur, gedelegeerd bestuurder Globachem.



Uitgroeien tot wereldspeler in genetisch onderzoek

Els Paesmans, gedelegeerd bestuurder Globachem Stijn Bijnens, CEO van Cegeka, zetelt in Raad van Bestuur BioStrand BioStrand haalt niet alleen kapitaal op. Het verwelkomt ook Dirk Witters en Stijn Bijnens als leden van de Raad van Bestuur. Stijn is CEO van de internationale IT-groep Cegeka en tot voor kort CEO van LRM, een investeringsmaatschappij die een cruciale rol speelt in het stimuleren van de economische groei in de provincie Limburg. Dirk bouwde een carrière uit in corporate en investment banking bij KBC Group. Zo was hij onder meer CEO van KBC’s activiteiten in Frankrijk en vanuit KBC Securities verantwoordelijk voor de groepswijde aanpak naar grote familiale ondernemingen. Onder het mentorschap van beide heren verwacht BioStrand uit te groeien tot een wereldspeler die voor een omwenteling zal zorgen op vlak van genetisch onderzoek.