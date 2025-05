Line-up Rock Herk compleet

Donderdag kan je tijdens Kunstennacht in Hasselt kennismaken met het werk van kunstenaar Lindert Steegen. De Bilzenaar stelt zijn vijf, metershoge opblaasbare kunstwerken tentoon in de tuin van de ambtswoning van de gouverneur. En dat is op zich al uniek, want die tuin is normaal gezien niet toegankelijk voor het grote publiek. Vanmiddag installeerde Steegen zijn eerste kunstwerk in de tuin van de gouverneur.