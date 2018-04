LIVE om 14 uur: 60 jaar Bokrijk

Alles wordt in het werk gesteld om 15 ontsnapte damherten te redden in Houthalen-Helchteren. De tamme bambi's komen niet in het wild voor in Vlaanderen, en ontsnapten waarschijnlijk uit het vakantiepark Molenheide. Omdat het om exotische, tamme dieren gaat wil het Agentschap Natuur en Bos voorkomen dat ze zich voortplanten in de natuur.