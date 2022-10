- 1 op 5 daklozen is jonger dan 25 jaar. Lennert en Caro getuigen voor de camera van TV Limburg over hoe ze samen uit het dal klimmen. - Poetin neemt wraak op Oekraïne en zaait angst en terreur in de steden. Dat ervaart ook Bilzenaar Paul Jacobs die zich schuilhoudt te midden van een bommentapijt. - In een pluimveebedrijf in Tongeren is vogelgriep vastgesteld. In de omgeving geldt een ophokplicht voor vogels. - Vanaf volgende maand kan je in Ter Hills een zelfrijdende shuttle nemen. Volgens investeringsmaatschappij LRM is het busje zonder bestuurder een wereldwijd baanbrekend project. - De overlast van everzwijnen groeit in Genk. In de Emile Van Dorenlaan richten wilde varkens opnieuw een ravage aan. Het stadsbestuur van Genk start een nieuwe aanpak om de everzwijnen uit de woonwijken te halen.