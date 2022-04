Dinsdag start in Tongeren het assisenproces over de moord op Luana Romagnoli in 2017. Haar ex Emrah en diens toenmalige vriendin Anastasia zitten op de beklaagdenbank. Luana werd op 5 juni 2017 in de Dieplaan in Genk neergestoken met een mes. De verklaringen van de verdachten lopen uiteen. Wie het mes meenam en wat precies de aanleiding was voor de fatale messteken zal nog een stevig debat opleveren tijdens het assisenproces.